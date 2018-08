Monsanto condannata a pagare: un grattacapo tra giurisprudenza, scienza e giornalismo

Condividici













Recentemente, come molti avranno letto, la Monsanto è stata condannata (in primo grado) a risarcire un giardiniere che, utilizzando i suoi prodotti, si è ammalato di cancro.

Lo ha stabilito un giudice di San Francisco: l’azienda non avrebbe adeguatamente avvertito sui rischi nell’utilizzo di un erbicida contenente glifosato. Per prima cosa, mi sembra necessario specificare preliminarmente che si tratta di una questione delicata e vorrei che chi legge capisse che non si intende assumere le posizioni esposte sotto in maniera leggera. Comunque il mio pensiero mi sembra esposto in modo abbastanza chiaro e sono abbastanza sicuro di quello che scrivo. Se qualcuno avrà dei contributi alla discussione sarò molto lieto di accoglierli.

Ci sono questioni sulla notizia in sé e questioni laterali. Comincio dalle prime e riservo ad un altro commento le questioni laterali. Nel seguente articolo cercherò di tenere distinte le questioni più strettamente riguardanti il merito da quelle collegate in maniera meno diretta alla questione.

Ricordiamoci che si tratta di una sentenza di primo grado e Monsanto ricorrerà in appello, quindi non si può parlare tecnicamente di verdetto definitivo. Questo dovrebbe essere scritto a lettere cubitali su qualunque dibattito in merito.

1. Un’informazione che ho trovato solo sul corriere della sera, che racconta la storia in modo appena più dettagliato degli altri quotidiani generalisti, è che il tizio si è rovesciato addosso una quantità importante di pesticida in seguito a un malfunzionamento dell’innaffiatore. Da come la raccontano gli altri giornali, invece, passa il messaggio che il solo utilizzo del pesticida sia sufficiente a provocare il tumore. Come se il solo utilizzo di un braciere fosse sufficiente a provocarci delle ustioni, cosa falsa che infatti non ci impedisce di continuare a usare i bracieri. Mi sembra un punto molto importante.

2. Questo ovviamente non esula Monsanto da responsabilità oggettive, che sono quelle di non aver comunicato adeguatamente i possibili rischi del prodotto. Infatti, se lo avesse fatto, forse al giardiniere avrebbero dato in dotazione un innaffiatore costruito con maggiori precauzioni, o imposto di vestire più protezioni.

3. Però è chiaro che dire che l’uso del pesticida causa il tumore è un messaggio sbagliato, che purtroppo è proprio quello che sta passando. A livello scientifico, solo lo IARC cataloga il glifosato come “probabilmente canverogeno per l’uomo”, mentre l’OMS e l’EFSA non ne riconoscono la cancerogenità se assunto attravreso la dieta ordinaria. Quindi non esiste alcun consenso scientifico sul fatto che il glifosato sia cancerogeno, anzi al momento sembra probabile che non lo sia se assunto nelle dosi compatibili con il suo utilizzo di pesticida.

4. Come rilievo tecnico, bisogna dire che il glifosato è una molecola, non è il pesticida. Il pesticida è un prodotto che contiene questa molecola. Il pesticida della monsanto si chiama Roundup. Comunque la Monsanto ha perso il brevetto nel 2001, quindi dal 2001 pesticidi a base di glifosato sono in commercio anche con i brand di altre aziende. (In ogni caso, l’uomo dell’articolo usava quello della monsanto.)

5. Ci sarebbe anche la questione su quanto la sentenza di un tribunale abbia potuto accertare effetti cancerogeni in modo più certo della ricerca scientifica. Sarebbe interessante trovare un resoconto delle perizie scientifiche per capire come si è svolto il processo, per capire se questo processo oltre a fare giurisprudenza abbia anche prodotto nuovi dati scientifici. Ma sarebbe chiedere troppo alla povera stampa italiana che ha dato la notizia in fretta e furia.

La principale questione laterale è legata al dibattito sull’agricoltura biologica. Faccio un riassunto di tutte le questioni che stanno polarizzando il dibattito sui social.

1. La Monsanto entra nel discorso perché tra i propri business principali produce mais OGM, quindi si è sviluppata un’avversità ideologica anche per questo contro questa multinazionale (che, bisogna dirlo, non si è mai preoccupata di rendersi gradevole a livello di strategia comunicativa e ha sempre sostenuto le proprie ragioni, anche quando era nel giusto, con una certa arroganza).

2. In Italia è vietato fare ricerca scientifica su OGM in campo aperto e ne è vietata la coltivazione. Eppure non esiste alcuna evidenza scientifica che i cibi OGM siano pericolosi, anzi al contrario le ricerche dimostrano che sono perfettamente sani. Inoltre, dal punto di vista dell’impresa, gli OGM hanno un rendimento maggiore, necessitano di meno acqua e meno pesticidi, quindi sono più convenienti. Eppure esiste una campagna ideologica denigratoria contro gli OGM, tant’è che la percezione soggettiva del pubblico è molto negativa. Questa campagna va a favorire le grandi compagnie dell’agricoltura biologica (Slow Food, Coop etc.), che non ci hanno ancora dimostrato come rendere vantaggioso il proprio business.

3. Sulla stampa italiana questo dibattito è in corso da tempo, anche se purtroppo è relegato alle pagine 50 dei quotidiani. Emblematico il caso di Repubblica, che ospita spesso su questi temi un contraddittorio al proprio interno dando voce sia a Carlo Petrini (fondatore di Slow Food, quindi per il bioloico) sia a Elena Cattaneo (scienziata, senatrice a vita e sostenitrice degli OGM). Le Scienze è a favore degli OGM. Anche il Foglio è a favore degli OGM. Il Manifesto è a favore del biologico. Gli altri non so.

4. Bisogna dire che chi è a favore degli OGM si basa su dati scientifici, mentre chi è contro deve costruire una retorica ecologista per giustificare il proprio messaggio. La cosa si vede anche a livello politico, dove le fazioni di sinistra sono sempre contro gli OGM, sia perché questa posizione ne rafforza l’immagine ecologista, sia perché li fa apparire contro le multinazionali. Peccato che altrove esistano anche OGM di Stato, dove la ricerca pubblica è permessa, e sono molto utili.

5. Tutto questo non c’entra niente con i pesticidi e sarebbe meglio tenerlo fuori dal dibattito, ma quando si parla di Monsanto tutti si sovraeccitano perché la Monsanto è “il male”. Sui pesticidi, e sul glifosato, bisogna dire che sono molto utili in agricoltura e che comunque anche nel biologico si utilizzano pesticidi tossici.

6. Un’altro collegamento a cui ho visto alludere è al decreto Martina su Xylella, che impone l’uso di pesticidi per contrastare il batterio che infesta gli ulivi. In questo pentolone tutto fa brodo.

Per approfondire un poco la questione, consigliamo questo link (in inglese).

Costantino Pacilio